預期利率風險對股市的影響降溫，且價值投資受青睞不變，近一季生技醫療表現強勢，NBI指數上漲近11.61％、MSCI全球生技醫療指數上漲近10.22％，表現勝大盤，帶動生技醫療基金與ETF績效亮眼，主要因產業擁有穩健基本面與具吸引力的估值，長期發展潛力強勁，表現仍值得期待，有利妨透過生技ETF或基金介入布局。

群益NBI生技ETF（00678）經理人曾盈甄表示，從產業面來看，生技醫療產業的營運穩健，以第三季財報表現來看，仍有7成以上的企業獲利優於預期，同時在大廠為求強化競爭力，以令產業間的併購需求也不間斷，持續推升類股走勢。截至11月底，生技產業併購案已來到39筆，併購成交筆數亦來到近五年新高，生技大廠在疫情後所賺取的資金，開始透過收購取得未來藥品專利期較長且有潛力之公司，既有助提升產品多樣性，也強化企業競爭力與未來營運獲利空間。

曾盈甄指出，就資金面來看，美國最大生技股ETF今年以來流入1.3億美元，其中11月流入3.4億美元、創今年單月新高，顯示除機構法人及一般投資人對產業信心回升，且過往當資金回穩持續流入時都有助於生技產業後續表現，整體上因產業基本面仍屬健康，加上人口老化趨勢也使得大眾對於藥品與醫療服務的需求增加，故對於產業長期發展依舊看多。

且生技醫療產業的投資題材多元，中長期投資前景仍可期待，建議不妨透過生技ETF介入布局，其中NBI生技指數網羅全球生物科技產業中，最具代表的龍頭企業，投資題材包括疫苗、癌症、基因療法等，佈局ETF有助一次掌握生技業投資機會。