聯準會（Fed）主席鮑爾演說釋放鴿派論調，激勵股市一波慶祝行情，但經濟前景不確定性升高，明年上半年全球續壟罩在升息循環中，但通膨預期放緩，大陸封控放鬆，有利消費電子庫存去化，面對市場波動延續，投顧建議仍採定期定額投資策略，布局科技股票基金穩健因應。

富蘭克林華美AI新科技股票基金經理人楊金峰分析，美經濟降溫、勞動市場不如以往熱絡，不全然是個壞消息，可視作一個景氣循環的週期，且隨經濟數據不如以往強勁，市場認為Fed鴿派呼聲會強化，升息步調有機會再放緩，有利科技創新後市表現。

富蘭克林華美中國A股基金經理人沈宏達表示，大陸官方表示封控管理要「快封快解、應解盡解」，減少對民眾帶來的不便，市場預估防疫措施可望逐步放鬆，有利於內部經濟活動重啟，消費動能若能因此展開復甦，將推高科技或電子產品的庫存加速去化。

楊金峰認為，緊接著聖誕假期將來臨，隨外資去放長假，股市交投熱度可能逐漸降低，若中美關係有所和緩，儘管科技禁令牽制大陸科技業發展，但繪圖晶片大廠NVIDIA已快速調整產品規格，得以出貨給大陸企業。至於半導體需求面在急速修正後，預計去庫存將在明年第一季、第二季會回到合理水位，皆有利科技、消費性電子表現。