第41屆世界不動產聯盟全球領袖高峰會（FIABCI）今（7）日首度在高雄舉行，來自全球27個國家、超過550位不動產界領袖及菁英代表齊聚。世界不動產聯盟台灣分會理事長張麗莉更感動直說，台灣自從退出聯合國後，常在國際被打壓，這次不用中華台北名義，而是以台灣分會舉辦，這是屬於台灣的榮耀。

該高峰會今在高雄漢來大飯店盛大舉行開幕典禮，市長陳其邁親臨致詞指出，歡迎大家來到高雄，這裡坐擁山、海、河、港，位於亞洲環太平洋線上的樞鈕，是台灣最大海港城市，隨著城市空間重組、產業轉型發展蛻變，高雄正在用建設，寫下城市的革新及不斷向前的軌跡。

陳其邁說，感謝世界不動產聯盟台灣分會，積極促成這次高峰會在高雄舉辦，特別是全球歷經疫情過後，這場活動對高雄而言，別具意義。高市府與台灣的建築界一直以來攜手前行，市府公共建設曾在聯盟舉辦的「全球卓越建設獎」獲得9項殊榮，他向世界不動產聯盟，致上誠摯的感謝，讓高雄與國際接軌，也讓世界看見高雄的美。

世界不動產聯盟總會長，蘇珊・葛林菲德笑稱，FIABCI目的讓大家建立更好的生活，因為不動產是相當重要的產業，所有跟住房相關服務，不管是家庭、公共、大型辦公樓，都提供不動產所有面向服務；而這次她來台灣，「Oh My God」都無法形容台灣「這個國家」有多麽特別，非常幸運能在台灣舉辦大會，全世界都應該來台灣看看有多特別。

身兼中華民國不動產協進會理事長的張麗莉談到，2年多前申辦後，無奈碰到疫情大爆發，充滿著未知數，最後又因我國防疫隔離政策、簽證等問題，必須一一克服，最後才有辦法排除萬難舉辦今天的活動，一路走來很不容易。

張麗莉更指出，台灣自從1971年退出聯合國，FIABCI身為聯合國NGO組織，能樹立自己國家的國名是很難得，「這是台灣的榮耀」，因為台灣過去在國際上常受打壓，只能以CHINESE TAIPEI名義，這次則是保有台灣名義舉辦活動，這也是她非常堅持要捍衛台灣的權利。