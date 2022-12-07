33年終於調升！近年通貨膨脹、萬物皆漲，但是台北市環保局之清潔員工夜點費，卻從1989年調漲至100元後就凍漲，台北市長柯文哲近期宣布調漲夜點費，原先無夜點費的晨班員工可獲得100元／日，而每日晚間10時後仍值勤工作清潔隊員、駕駛之夜點費則由原每日100元調高至200元，並溯自今年11月實施，預估調整後有4500名夜勤清潔人員，每月約可增加2200元收入。

環保局指出，清潔隊員主要負責街道清掃、溝渠清疏、垃圾收運、垃圾分類及廚餘、資源回收等為民服務工作，為維護交通順暢，清潔工作時間大多跨越勞基法所定夜間工作時段（夜間10時至清晨6時），相當辛苦。 而過往針對夜線收運家戶垃圾之清潔隊員、駕駛發給夜點費，北市府於1989年將夜點費由每日50元提高至100元後就未調漲。

台北市環保局企業工會反映，部分清潔員工均在清晨6時之前上工，在勞基法所定夜間時段，卻未能領取夜點費，經柯文哲交議環保局會商各局處檢討後，認為企業工會反映事項合理，因此拍板定案，清晨6時之前上工之清潔員工每日加發100元夜點費；另夜間工作時間更長之夜班清潔員工，同步將收運家戶垃圾之夜班清潔員工夜點費由100元調高至200元。

環保局環境清潔管理科長鄧淞駿表示，調漲後預計會有4500名清潔員工受惠，而相關預算雖無編列在112年預算中，不過皆會依公務法定程序進行預算調整、追加減動作。

而環保局劉銘龍局長指出，近年來市民對市府環保施政滿意度逐年提升，今年上半年環保施政滿意度高達83％，為全府各項施政之首，究其原因，除北市各項環境品質持續改善提升，且各大客觀評比，台北報導北市環境力均居全國第一外，基層清潔員工每日的為民服務工作、及每日起早趕晚辛勞維護市容環境，更是功不可沒。

為回饋基層清潔同仁辛勞，環保局除持續提升清潔員工待遇福利外，近年來環保局也積極改善多項清潔隊軟、硬體設備，提升清潔員工職業安全，讓基層同仁工作環境更加舒適安全。