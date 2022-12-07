為何台北市立動物園園徽是梅花鹿？園方指出，梅花鹿是台灣首次透過動物園保育繁殖，再引入野生動物復育的實例，彰顯動物園存在價值，於是北市動物園在1986年從圓山搬遷至木柵時，決定以梅花鹿當作新園徽。

數百年前台灣平原及丘陵地，生活著數量龐大梅花鹿，後由於人類大量捕殺及農地開發數量開始銳減，1969年在台東捕獲的幼鹿是紀錄中最後一隻野生個體，台灣野生梅花鹿自此絕跡。幸好，當時台北市立動物園內照養80隻左右的台灣梅花鹿，為日後復育提供根基。

動物園在1986年參與台灣梅花鹿復育計畫，提供30頭純種鹿隻至墾丁國家公園復育。園方表示，墾丁國家公園自1994年以來進行3次梅花鹿野放，範圍是復育區四周200至300公頃的地區中，讓梅花鹿數量得以逐年增加，時至今日，民眾前往墾丁國家公園探訪梅花鹿再也不是不可能的願望。

園方指出，園內照養的上百種野生動植物不只是單純眷養，更有著域外「保種」生態保育意義。舉例來說，從梅花鹿復育過程中，可看出北市動物園對於野生動物再引入保育的重要性。

此外，動物園亦是野生動物收容中心，提供受傷野生動物們安全養傷、獲得緊急醫療的環境，北市動物園更與林務局、保育機構及學術等單位合作，積極地協助野生動物重返棲息地。

動物園強調，現代動物園功能早已不是觀賞珍稀動物，而是保育、研究以及生態教育推廣的場所，園方將持續秉持尊重生命的理念，在城市迅速發展、棲地銳減、氣候變化異常的時代，給園內野生動物一個安生居所。