台南市長黃偉哲順利連任，他雖說市府小內閣人事異動幅度不大，但人事異動傳聞多，黃偉哲今天受訪表示，小內閣昨天完成總辭，他今天將開始一ㄧ徵詢，重申團隊表現好，更動幅度不會太大，但有的人借調期滿，將回歸校園，也尊重個人意願，預計就職前1周會公布小內閣名單。

台南市政府小內閣近來傳出有3至5名政務官因屆齡退休、借調期滿回歸原單位，黃偉哲表示，原內閣昨天已總辭，接下來將密切約談、徵詢官員意見，至於新內閣人事布局變動幅度多大？他說，「還不知道，還在密切約談中」。

針對外界關心九合一選舉，民進黨選得不好，有的縣市官員因而失業，他會不會挖角其他縣市人才來台南？他說，人才沒有地域之別，不論有沒有失業，如果有些人在其他縣市表現很好，能挖當然也會挖角。

傳聞異動的包括去年即已口頭請辭的衛生局長許以霖，但當時他全心投入防疫工作，請辭當下就打算只做到黃偉哲這屆任期期滿，具備公衛及臨床研究等專業背景與豐富醫療經驗的他，為台南防疫打出漂亮一戰，預計將回歸成大醫院服務。