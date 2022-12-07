國民黨台北市第3選區立委補選參選人王鴻薇昨踏入中山區掃街拜票，但經營該選區的副議長葉林傳未見人影，結束市場拜票後，王鴻薇私下前往拜訪，遭綠營批「心裡有鬼」。王鴻薇今天解釋，因為她是女性，掃市場婆婆媽媽多，才會只邀請國民黨立委鄭麗文、市議員當選人柳采葳陪同。

王鴻薇今出席黨部婦女會成長班課程催票，會前受訪時被問到，昨日葉林傳未陪同掃街，是否在規避近期爭議？王鴻薇聽聞後先回「我不曉得什麼意思」，接著表示，是因為自己是女性，加上掃市場婆婆媽媽多，昨天才會通知鄭麗文、柳采葳陪同參拜文昌宮和掃市場，至於同樣有出現的國民黨市議員陳炳甫，則是因為陳與文昌宮很熟，加上兩人在議會是同一質詢組，交情匪淺，因此陳得知她會前往後，也一同陪伴拜票。

而民進黨立委補選參選人吳怡農今也前往文昌宮拜票，王鴻薇被問到，是否有事先得知，才會昨天前往緊急固樁？王強調，自己完全不知道有這件事，文昌宮行程是她主動要求「可不可以跑市場」，蔣萬安團隊才會安排在雙連市場掃街，因為蔣萬安當時競選立委時，第一站就是文昌宮，「目前中山區行程都是拜託蔣萬安團隊協助」。