葡萄王(1707)台灣事業體持續暢旺，公布11月合併營收11.62億元創歷史新高，月增36.55%、年增9.86%，累計前11個月營收92.81億，年增6.15%。隨著大陸多地已開始放寬防疫微解封，將帶動上海葡萄王營運復甦，葡萄王集團表示對比往年12月單月營收表現，加上中國大陸市場回溫，Q4營收有信心優於預期，全年突破百億大關樂觀可期。

母公司台灣葡萄王11月營收年增44.45%，前11月較去年同期成長21.1%。國內外代工益生菌不論在成品及原料表現皆亮眼，近期更開發延伸至美容、美體等用途，為營收挹注116.05%年成長率，同時寫下代工業績歷史新高。自有品牌雙11活動在主力銷售通路--自營電銷及會員通路突破新高，帶動虛擬通路整體業績成長33%。隨著年底保健商品需求動能增溫，雙12及年終慶等行銷活動，整體買氣向上成長，預期營收仍會持續高升。

子公司葡眾11月受惠Q4產業旺季發酵，搭配10月26日起開跑「葡眾康康節-買健康送好康」活動，單月營收表現寫下歷史最佳紀錄，月增43.01%、年增11.63%；累計1~11月年增9.31%。搶攻年底最後1 個月會員衝聘高峰，全年營收站上新高勢在必行。

因中國大陸市場11月仍受到疫情管制影響，整體消費動能普遍對於雙十一、雙十二兩大年度型購物節期望轉弱，進而影響上海葡萄王訂單數量明顯下滑，月增6.83%、年減37.23%。不過隨著中國大陸近期對疫情擴大解封，讓市場回溫添曙光。由於2023年農曆春節提早至元月，已有許多客戶預排下單備貨，並佈局多地多倉策略，以避免區域防疫管控可能造成庫存不足或無法發貨的情況。上海葡萄王表示，目前訂單能見度已至春節後，將會配合客戶需求執行生產與發貨。