明基材(8215)將於12月8至11日的台北國際建築建材暨產品展發表取得「高效能綠建材標章」的PDLC智慧調光膜。在各種應用中，智慧調光膜為設計師、建築師、業主提供可用於室內外窗戶的節能解決方案，透過高效的隔熱性能減少了家電能耗量，同時兼具空間視覺通透性與隱私感，該產品還因此成為全球首家取得「高效能綠建材標章」的智慧調光膜，並榮獲台灣精品獎銀質獎。

根據非營利組織世界綠色建築委員會(World Green Building Council)資料顯示建築與建材佔全球碳排放比例近40％，此次展覽將展出大量新建築技術和建材產品，展示建築業、設計業對永續發展和生態友好的努力。明基材董事長兼執行長陳建志表示，明基材智慧調光膜證明可以創造出不僅永續，而且非常實用的節能產品，更有信心為整個建築材料及室內裝修產業提供新的永續材料選項。

智慧調光膜是由聚合物分散液晶製成，能夠抵禦紅外線，夏季可以使房間涼爽5度C，使空調成本和耗電量減少18％。與目前的大多數建材結構相比，這意味著碳排放量減少19％。此外，透過遙控開關啟動玻璃的透視及霧面效果調節隱私和亮度、提供隔絕紫外線功能，以保護傢俱和人體皮膚老化。

明基材率先業界獨創全球首家綠建材智慧調光膜，產品製程不含溶劑、無廢棄物、回收超過93.8％的水，同時符合嚴格的ISO標準與日本綠色建材要求外，並獲得台灣內政部營建署頒予的「高效能綠建材標章」。標章審核機制需環扣永續發展的四大範疇生態、節能、減廢和健康(EEWH)始授予，是全球公認的綠建材標章之一。