瑞昱(2379)11月營收表現低迷，日系外資出具最新研究報告指出，第一季應該就是瑞昱營運谷底，看好瑞昱的網通產品在定價、規格升級上保持樂觀態度，維持優於大盤評等、目標價由300元調升到320元。

瑞昱11月營收僅72.96億元，月減少9.81%，年減少20.57%，為近21個月來新低。累計前11月營收1054.13 億元，年增加9.43%。

日系外資表示，瑞昱11月營收顯示其單月運行率低於預期，故預估瑞昱的庫存修正可能自PC產品線蔓延到網路產品，也修正幅度也恐超乎預期，並預期瑞昱的盈利年增回正的時間恐拉長，只是，目前到2023年還有四分之一季度，網路產品的修正有可能只是短期小問題，很大程度上還是對瑞昱網通產品在定價、規格升級上保持樂觀態度，其盈利能力能可望高於疫情前，因此，維持優於大盤評等、目標價由300元調升到320元。

日系外資表示，瑞昱11月營收表現不如預期原因可能是整個PC、網路產品線的訂單削減幅度超出預期，主要是客戶端在宏觀逆風下對年終庫存仍持謹慎態度，估計瑞昱第四季營收將季減少22%、至232億元，緊隨其後的是考慮到淡季和可能持續的庫存，故2023年第一季應大致持平，明年第一季應該就是瑞昱營運谷底。

日系外資最後強調，瑞昱結構性前景依然完好，仍處於產業有利地位主要歸因於WiFi6/6E、2.5G等N&C產品規格不斷升級以太網和 10G PON，以及共享管理型交換機市場，隨著升級的滲透率提升，有助於瑞昱毛利率維持在40%的中高水平。