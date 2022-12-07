中央研究院基因體研究中心P3實驗室去年12月9日因研究人員遭實驗鼠咬傷而確診，當時關閉處理到現在已經1年。中研院今天表示，對於P3實驗室重啟，基因體中心人員有非常大的疑慮，因此決定在法規、人員及設備到位後才重啟，最快也是明年3月後。

中研院去年12月發生基因體研究中心P3實驗室染疫事件，實驗人員遭實驗鼠咬傷，通報後未獲正面回應，而後確診。衛福部疾管署告知中研院，如果P3實驗室要重啟，必須在今年12月9日前提出申請。

立法院教育及文化委員會今天審查中研院預算，多位立委關心P3實驗室何時重啟？立委黃國書表示，中研院對於P3實驗室是否重啟，好像一點都不緊張，他想知道P3實驗室一直停擺，對生醫或動物相關的實驗影響有多大？或是中研院 想乾脆將P3實驗室永遠關閉？

中研院長廖俊智表示，P3實驗室是中研院進行研究的一環，並非全部、也不是大部分，最重要的是將當時事發的原因找出來，並予以改進，這比答應什麼時間做什麼事重要。

中研院學術處長陳建璋指出，去年12月9日P3實驗室汙染事件發生後，在衛福部疾管署的要求下，中研院已改變生物安全規定，包括建立生安辦公室及生安主管，並要求各研究所要有生安管理委員會。

陳建璋說，P3實驗室會在法規、人員及設備都到位，確保安全的狀況下重啟。目前，中研院生技園區也在建新的P3實驗室，可以銜接舊P3實驗室在細胞及動物方面的實驗。舊P3實驗室無法在12月9日前提出申請重啟，但會加快腳步。

中研院副秘書長吳世雄表示，他6月接生安主管後，發現基因體中心人員對於P3實驗室的重啟有非常大的疑慮，而且P3實驗室人員不思自我檢討，一直怪罪院方， 然後也不願將相關資料交出來，要怎麼重啟？

吳世雄說，目前國內有能力協助修復P3實驗室的業者僅有3家，但目前包括中研院生技園區及國家衛生研究院也都在建P3實驗室，業者要在明年3月以後才有餘力來協助修復中研院舊的P3實驗室。