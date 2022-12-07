民進黨台北市議員王世堅選前被親綠粉專出征，民進黨台北市第3選區立委補選參選人吳怡農昨力挺王世堅，反嗆「王世堅有對民進黨造成什麼樣的傷害嗎？」此舉卻讓綠營網軍攻擊，吳怡農今天強調，民進黨不是一言堂，有不同意見都應該接受、歡迎、樂於討論，這才是民進黨最核心的精神，未來民進黨會持續堅持初衷。

吳怡農昨天公布競選主視覺，擔任總督導的王世堅到場站台，吳怡農昨被問及王世堅選前被親綠粉專出征，是否贊同黨內該整頓？他力挺王世堅，直言王世堅有對民進黨做了什麼不好的事情嗎？王這麼多年來的堅持，有對民進黨造成什麼樣的傷害嗎？但此番言論再被綠營網軍攻擊，批評吳怡農「不想選了」。

對此，吳怡農今天上午在文昌宮受訪表示，「民進黨最核心的價值、最長的傳統，就是我們的民主理念」，民進黨不是一言堂，所有民進黨員都希望黨要更好，大家有不同意見都應該接受、歡迎、樂於討論，這才是民進黨最核心的精神，未來民進黨會持續堅持初衷。