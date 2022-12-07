台灣大今年9月推出公司開賣iPhone史上最勁爆、獎品總價值近300萬元的「最i果粉 1314」購機活動，申辦台灣大指定專案購買iPhone 14系列即有機會抽中TESLA Model 3、宏佳騰智慧電車Ai-1 Sport、Ai-4 Ever。台灣大商務長林東閔日前在行銷副總陳麗郁，以及公司律師陪同下抽出第二波得獎名單，其中備受期待的大獎Model 3得主是苗栗果粉獲得。

台灣大表示，這名幸運果粉是在苗栗縣苗栗府前門市購買iPhone 14 Pro並申辦月付1399元專案；此外，14台宏佳騰則分兩波抽獎，幸運得主分別獎落台北、桃園、新竹市、台中、彰化縣、台南與高雄市。

台灣大最愛果粉，一手策畫抽獎活動的商務長林東閔表示，用低碳排的特斯拉電動車、宏佳騰智慧電車作為申辦iPhone 14的抽獎禮，不只能帶給果粉驚喜，更力邀果粉響應永續、減碳愛地球，非常恭喜這位中大獎的果粉獲得永生難忘的耶誕禮物。

台灣大商務長林東閔（左2）在公司律師（左1）及行銷副總經理陳麗郁（左3）陪同下，抽出幸運得主。（台灣大提供）

今年在四輪、二輪電動車的獎項刺激下，台灣大銷售iPhone 14成果斐然，iPhone 14 Pro系列較去年iPhone 13 Pro系列銷量成長3成。台灣大將持續提供Disney+、「mo幣多」優惠，及MyMusic、MyVideo、GeForce NOW雲端遊戲服務等多樣化娛樂服務，讓果粉用iPhone 14享受極致影視音饗宴和線上購物體驗。

台灣大表示，雖然Model 3已抽出得主，但後續好康放送不間斷，隨著耶誕節、雙12購物節即將來臨，網路門市推出最新優惠，即日起申辦指定Disney+門號案、月付599元起，加碼送1000元momo幣，再抽蘋果iPhone 14 Pro及myfone購物1212元電子禮券。另外，本月在myfone購物消費超過6800元，或者下單超過3件以上，同樣可登記抽蘋果iPhone 14 Pro；下單滿2件可登記抽1212元電子禮券，使用「Open Possible」聯名卡消費最高享3.5%現金回饋。myfone購物亦自明（8日）起至12日特別祭出雙12盛典，全館結帳6折起及天天瘋搶夢幻品iPhone 14系列活動。