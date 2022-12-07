活動只剩最後3天，本周六將抽出最大獎項iPhone 14 Pro 256g。（新北市場處提供）

迺菜市仔抽iPhone倒數3天！甫獲國際大獎的新北市五股公有零售市場，自上月8日起至本月9日止，舉辦單筆消費滿百送抽獎券活動僅剩最後3天，最大獎項iPhone 14 Pro得主將於本周六（10日）抽出，現場還有一元競標、限時特賣及舞台表演等精彩活動，民眾想拚運氣抽手機得把握最後時間。

新北市場處長盛筱蓉表示，五股公有市場是由五股工商立體停車場改造而成，並於今年7月開幕，10月即獲得經濟部頒發五星優良市集獎，日前又傳來捷報，不僅奪得台灣設計研究院「2022空間設計類公共空間組金點設計獎」，更在國際上發光，拿下「2022泰坦地產大獎金獎」。

盛筱蓉說，為了持續推廣新北市傳統市場，並協助吸引民眾前往消費，特別在感恩節前夕推出感恩回饋活動，藉此同時輔導自治組織執行管理及行銷等自治事項，以加強活絡市場經濟。

市場處表示，本月9日前於五股公有市場單筆消費滿100元可領取摸彩券，每攤限量領完為止，並於10日舉行抽獎，除了最大獎iPhone 14 Pro 256g外，還有60吋電視、蒸氣烤箱、市場買菜金等超過180個獎項，現場還有市場商品組提供競標，有機會以1元帶走價值千元的市場好物。

市場處補充，為了持續輔導新北個公有市場及其自治組織，市府除年提供行銷及觀摩補助經費，也會不定期協助辦理行銷活動，五股市場感恩活動至目前為止，已吸引4萬人次參與，活動只剩最後3天，消費者要把握機會。