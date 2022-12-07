太平區60歲何姓婦人受到投資詐騙，到銀行要滙款到不明帳戶，行員警覺有異立即通知太平派出所員警前來勸阻。（台中太平警分局提供／馮惠宜台中傳真

蛤，買股票竟然不是要開戶而是轉帳？台中市太平區60歲何姓婦人日前加入某某股票投資LINE群組，婦人加入該帳號後，一位自稱是投顧助理的人以「穩賺不賠、高額獲利」等話術洗腦，未料何婦竟拿出多年積蓄新台幣50萬元到銀行要買股票，行員熱心要幫她開戶，未料婦人竟說要匯到不知名帳戶，行員警覺有異立即通知太平派出所員警前來勸阻，最後順利保住其血汗錢。

太平警分局太平派出所日前下午1點多接獲轄內元大銀行廖姓女行員報案，稱「有民眾疑似要將金錢匯入不明帳戶，疑似遭詐騙，請求警方協助。」員警到場關懷瞭解，原來何姓婦人前些日子收到LINE訊息，邀請她加入投資股票之某某飆股群組，對股票懵懂的婦人在版主之「穩賺不賠、高額獲利」等話術，還每日盤後以投報率的帳單截圖供其取信，慫恿她匯款到指定帳戶內。

何姓婦人自稱抱著試看看的心態，拿出多年的積蓄到銀行欲匯款，然婦人對股票交易方式著墨不深，初起還跟行員說要開戶買股票，當行員在辦理開戶手續中，婦人看著手機忽然說，是要將這筆金額匯到某某帳戶，不是要開戶。

這時行員馬上反應是詐騙手法，立即通知太平派出所員警前來關懷，經吳、沈兩位員警耐心地說明這種典型假投資詐騙案件，才讓婦人恍然大悟，避免受騙導致多年積蓄打水漂。

太平分局分局長葉志誠表示，加LINE買飆股之詐騙案件層出不窮，呼籲民眾投資應尋求正當管道，如有相關疑問可撥打110或165反詐騙專線即時查證。

台中市太平警分局投資詐騙