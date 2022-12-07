韓國政府七日指出，將在十二月底前決定，是否取消室內還必須戴上口罩的現行規定，目前傳出可能會在明年元月下旬全面解禁。在韓國陸續大幅鬆綁之後，當地抗疫規範中只剩下此項最令大眾關心的重要社交限制。

等不急統一宣布，部分韓國地方政府，包括第五大城市，同時也是韓星宋仲基的故鄉位於中部的大田，以及忠清南道（South Chungcheong Province）等地區，日前均表態若中央再不決定，將自行取消此抗疫限制。

韓國政府表示，地方政府不能下達室內不需再戴口罩的命令，因為這是中央的權限。有些醫界專業人士覺得，為求保險明年三月再解禁比較好。不過，應該不會這麼久。韓國2023年行事曆明載，元月21至24日是表定春節假日。

慢性病專家認為，因為已進入病毒冬季好發期，根據韓國最新疫情統計，當地單日確診人數已經連續第二天都超過七萬人，與上周相比至少要多出七千。因此，擔心疫情重燃的韓國政府，現在對身處於室內還需不需要戴口罩一事，才會如此舉棋不定。