陸在南海成功構建深海原位光譜實驗室鑽研戰略金屬。圖為2020年起連續三年布放於南海北部冷泉區域開展深海原位長期觀測與現場實驗。（大陸央視）

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大陸央視新聞用戶端7日報導，中國科學院海洋研究所透露，該所科研團隊成功研製了國際上首套深海多通道拉曼光譜探測系統（Multi-channel Raman insertion probes system Multi-RiPs），並在南中國海冷泉區域成功構建了深海原位光譜實驗室。未來可在深海熱液區布局研究硫化物、礦物等未來可能的戰略金屬資源，對這些物質的形成演化過程和機制進行相關原位試驗與研究。

中國科學院海洋研究所科研團隊經過多年研發試驗，研製出國際上首套深海多通道拉曼光譜探測系統，該系統通過雷射產生的光譜，可以探測深海極端環境中物質的主要化學成分，例如探測可燃冰的結構與組成，並捕捉其相關動態規律和潛在聯繫。

在此基礎上，該科研團隊在中國南海海域成功構建了首套深海原位光譜實驗室，該實驗室是一個無人實驗室，相當於把地面實驗室挪到了海底，並可在深海冷泉、熱液等區域進行常態化運行，開展長期、連續、多點位的海底觀測、數據獲取和可控實驗。用於研究深海熱液、冷泉等對於海洋生態與全球氣候變化的影響，並可用於探究生命是否起源于海洋等科學假說。

據中國科學院海洋研究所研究員張鑫介紹，該無人實驗室系統最大可以耐受4500米的海底壓力，囊括中國南海的大部分海域，未來可以布局在深海的熱液區，研究深海的硫化物、礦物。這些資源可能是以後的戰略金屬資源，這套系統可以對這些物質的形成演化過程和機制進行相關的原位試驗與研究。