檢警查扣不法所得63萬5000元，工作手機6支等證物。（翻攝照片／王惠慧新竹傳真）

新竹市警察局第一分局與轄內各金融機構合作，針對大筆可疑提匯款即時通報，發現邱姓男子等3名嫌犯，將被害人所匯款項層層轉匯後，3嫌再各自領出，接著使用贓款購買虛擬貨幣獲利，全案經報請檢察官指揮後，將3嫌拘提到案，向新竹地檢署聲押獲准，全案正擴大偵辦中。

為防制及打擊詐騙案件，新竹市警察局第一分局與轄內各金融機構合作聯防，針對民眾大筆提、匯款部分做關懷提問，並針對可疑金流，即時向警方示警。

日前有銀行行員發現，提款民眾帳戶金流異常，且每日均有大筆匯入款項及臨櫃提款記錄，立即通報第一分局派員偵查。警方調閱相關資料，並比對165反詐騙平台，發現該異常帳戶是假投資詐騙案件的第2層洗錢帳戶，立即成立專案小組，積極追查。

經調查，邱姓嫌犯等3人利用遭詐騙之被害人報案後，通報警示帳戶僅至第2層帳戶之漏洞，再以自身之帳戶，作為詐欺集團之第3層洗錢帳戶（水房工作），將被害人所匯款項經層層轉匯後，再分別由3嫌各自提出，並以贓款購買虛擬貨幣，藉此洗錢獲利。

本案經新竹市警察局第一分局報請新竹地檢署檢察官洪期榮指揮偵辦，並協請轄內銀行行員協助對陳嫌等3人名下涉案帳戶示警，陸續將邱、陳、吳等3嫌拘提到案，查扣不法所得63萬5000元，工作手機6支等證物，依刑法詐欺、洗錢防制法等罪嫌解送新竹地檢署偵辦並聲押獲准。