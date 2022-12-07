明年過年有10天假期，因應民眾春節返鄉及旅遊需求，交通部民用航空局今天宣布，已針對目前需求較高的航線規劃第2波加班機，機票於12月13日晚間6時至8時統一開放訂位。

民航局指出，離島管制航線（澎湖、金門、馬祖）已陸續於11月22日至24日起開放正班機及第1波加班機訂位，航空公司已依據旅客訂位及需求情況規劃第2波加班機，其中金門航線提供7404個座位數，澎湖航線提供13096個座位數，馬祖航線提供140個座位數。

民航局提醒，為儘早掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，以利規劃後續加班機運能，旅客應於訂票後3日內完成開票（例如12月13日訂票者，應於12月15日前完成開票），提醒旅客應注意開票期限，以確保自身權益。

民航局表示，各航線離峰日期及時段航班均尚有空位，建議尚未訂妥機位旅客可多加選擇並儘早訂位。民眾於無法取得首選航班機位時，可考慮其他次佳日期或離峰時段優惠機票航班。

此外，航空公司已針對反向（如節前離島往本島方向）機票提供優惠，也建議居住本島的家人可安排離島鄉親來台團圓，除可免去訂位困擾，避開擁擠人潮外，還享有機票優惠。