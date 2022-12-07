蔡政府深陷黑金疑慮，而台南市議會黨團7日將針對議長、副議長人選假投票，立委陳亭妃與陳歐珀7日舉辦記者會，陳亭妃說，台南市議會民進黨團6日發出甲級強制動員令，將在7日針對正副議長假投票做表決，她質疑黑金恐介入台南議長、副議長選舉，民進黨中央應該盡速調查，而不是現在表決，硬幹過關，民進黨不應該用黨紀挺黑金。

台南學甲88槍擊案迄今未破案，其中，民進黨中執委郭再欽在學甲工業區的立德鑫公司遭同一人開了58槍，而陳亭妃也在記者會上秀出一張照片，照片中除了郭再欽，還有台南市正副議長參選登記議員邱莉莉和林志展，以及議員李宗翰、劉米山和王錦德，一起用餐。

陳亭妃質疑，「這張照片背後代表的意涵？中央黨部不用查嗎？」林志展和邱莉莉將競選議長，跟88槍關係人郭再欽一起餐敘，這樣的照片沒解釋清楚媒體會如何渲染。

陳亭妃痛批，「2022年民進黨輸得很慘，難道2024還要繼續輸嗎？」她指出，88槍槍擊案的學甲區今年的選舉國民黨成功翻盤，小贏民進黨306票；北門區也從4年前的2649票縮小到今年601票，選民用選票給台南一個教訓，民進黨選成這樣也沒檢討，中央如果沒有趕快來查，正副議長就要表決硬幹過關，請問選民能接受嗎？

陳歐珀則指出，民進黨對於和黑金相關問題，漠視包庇，甚至墮落，選前警大校長被爆出與黑道餐敘，到現在還沒處理，台南88槍槍擊案的共犯竟然6萬元救交保，2022民進黨輸得很慘，這是人民對民進黨的抗議，而民進黨團日前推動公職排黑，「但如果只是開個記者會而已，那2024民進黨怎麼選？」

陳歐珀說，民進黨有很多制度和理想，但執行的人有偏差，執行的人不夠魄力，民進黨中央黨部才剛剛要通過正副議長督導的小組，今天下午的中常會將會通過，但台南市議會民進黨團卻急著要產出人選，透過甲動的方式緊急表決，看到這樣的方式很憂心。

陳痛批，誰破壞制度就是民進黨的罪人，刮別人的鬍子之前，應該先刮自己的鬍子，我們可以做的更好，呼籲黨中央盡速處理，無法接受民進黨用黨紀挺黑金，應該一起面對社會的期待。