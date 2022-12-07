台灣大旗下音樂串流平台MyMusic揭曉2022年終排行榜，人氣天王周杰倫暌違6年推出新專輯《最偉大的作品》，上架半年即奪下華語年度專輯冠軍；由韋禮安為電影《月老》獻唱主題曲《如果可以》則成為今年度台灣最多點聽數的華語單曲冠軍，告五人為《華燈初上》演唱的片尾曲《好不容易》、陳奕迅演唱的中文主題曲《孤勇者》分別奪得第二、三名。

至於台語榜單部分，超人氣金曲天團茄子蛋的抒情搖滾劇作《閣愛妳一擺》橫掃冠軍。除年度榜單外，宇多田光於1999年發行的《First Love》暢銷神曲，則受惠於近期日劇《初戀》熱播而再度爆紅，短短5天用戶點聽大增4倍，衝上日語單曲排行榜冠軍。

台灣大表示，MyMusic在多元歌單經營與許多藝人回歸發片之下，2022年歌曲點聽數較去年增加近20%，且用戶點聽黏著度每月點聽時間更較去年成長72%。MyMusic為提供會員更優質的聆聽體驗，將於本月15日推出「2022個人專屬音樂回顧」，藉由大數據分析，精準推播個人化推薦音樂，協助樂迷更快找到自己喜歡的音樂。重要的是，自15日起至明年1月14日參加「2022個人年度歌單」遊戲任務，即可抽AirPods 3及Google Pixel Buds Pro；參與「2022華語年度排行榜」點聽遊戲可抽iPhone 14。

今年電影《月老》主題曲韋禮安以《如果可以》拿下年度單曲冠軍，而參與口碑台劇《俗女養成記》中奪下金鐘57主題歌曲獎的旺福，則以專輯《你好我好大家好》則奪下台語年度專輯冠軍，此外，年度西洋單曲排行榜由票房爆棚的《捍衛戰士：獨行俠》主題曲女神卡卡Lady Gaga《Hold My Hand》，以及將來台開唱的共和世代OneRepublic《I Ain’t Worried》包辦單曲榜冠亞軍。

據MyMusic觀察，睽違6年推出全新專輯的周杰倫以《最偉大的作品》拿下華語年度專輯冠軍，而台語排行榜，由金曲天團茄子蛋的《閣愛妳一擺》稱霸單曲榜冠軍，連續2年入榜年度冠軍，展現絕對實力。外語榜單也受人矚目，年度西洋專輯榜由人氣居高不下的紅髮艾德Ed Sheeran的《=》拿下冠軍，而台灣聽眾熱愛的韓流，由8月回歸樂壇的BLACKPINK以《Pink Venom》光速拿下韓語單曲冠軍，是韓流打破語言隔閡、走向國際聽眾的最成功女團。

年度最受歡迎Podcast節目由MyMusic自製節目《萬秀孫代客洗衣》拿下第一名，其訪談各界歌手名人內容深得聽眾喜愛，而《萬秀孫代客洗衣》、《老娘的老娘：小S和S媽的超展開對話》等熱門節目同時帶動Podcast聆聽用戶數較去年成長 138%，整體播放次數也較去年成長 115%。除此之外，學習成長類的節目也受到聽眾喜愛，包含《通勤學英語 15Mins Today》、《8分鐘英文Coffee Shop》以及《Kevin 英文不難》等各種英語學習節目都獲得不少聽眾支持。

MyMusic揭曉2022年終排行榜，周杰倫暌違6年推出新專輯《最偉大的作品》，一發片即登上MyMusic華語年度專輯冠軍。（台灣大提供）