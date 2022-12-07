73歲視障歌手李炳輝和金門王以一曲〈流浪到淡水〉走紅，但隨著搭檔過世，李炳輝身體欠佳，曾有兩度中風送醫，先前他透露平時非常愛吃豬腳，「人家說身材瘦不會中風，沒想到自己瘦卻中風了」。對此，亞東醫院神經醫學部失智中心主任、陽明大學醫學系神經學科兼任臨床副教授甄瑞興指出，豬腳為高脂肪、高膽固醇食物，若有三高、心房顫動病史，不建議常吃，以免增加中風機率。

根據《TVBS新聞網》報導，甄瑞興指出，一般人常會認為肥胖者中風的發生率較高，而忽略的身材瘦的人若是患有三高，且不加以控制，同樣也會造成中風。三高即是「高血壓、高血糖、高血脂」，就是中風最主要的危險因子。若是三高、心房顫動病史者，則不建議常吃高脂肪、高膽固醇的食物，以免容易造成中風。雖然無法確認李炳輝是否有三高或心房顫動病史，不過大部分老年族群為缺血性中風，也就是腦血管阻塞導致。

甄瑞興呼籲，三高患者要比一般人更注意日常飲食，5地雷食物少碰，包括高膽固醇食物如內臟、肥肉、豬腳、有殼海鮮，精緻澱粉如白飯、白麵條、白饅頭，高糖水果如芒果、西瓜、荔枝，高鹽食品如醬料、加工食品以及甜食如蛋糕、餅乾等。