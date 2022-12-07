68歲「永遠的東方不敗」林青霞過去縱橫演藝圈多年，所拍過的電影及電視劇無數，1994年淡出影壇，2014年她重返鏡頭前，華麗轉身成為作家，接連推出3本著作，今年又推出《青霞小品》。對此，名作家苦苓昨(6日)發文肯定林青霞的才華，讚她雖然不是以作家出身，卻很努力自己筆耕完成作品，語末他又稱有些號稱「暢銷女作家」，卻常請人代筆，掀起網友討論。

林青霞近年接連推出三本著作《雲去雲來》、《窗裡窗外》、《鏡前鏡後》，原本就感性、敏感的她息影後常有很多生活感觸，2004年因香江詞曲才子黃霑仙逝，林青霞有感而發動筆寫出第一篇文章 〈滄海一聲笑〉，獲得許多好評，再加上她的好友、香港中文大學教授金聖華的影響，讓林青霞更有勇氣下筆寫作，搖身變成作家。

苦苓發文。（圖／翻攝自苦苓臉書）

林青霞上周出席新書活動時，謙虛表示：「我也不是作家，也不是大明星，我只是寫作的人，現在我只能承認這個」，並表示投入寫作時治癒了她的寂寞症，外界以為她是因為早年劇本看得多，才熱愛寫文章，但林青霞澄清：「我只是喜歡分享我內心感受」，將寫作比喻成修行的一種，至於被誇讚斜槓身份經營成功，她則幽默說：「還沒真正斜成功呢，只轉了45度角」。

苦苓昨對此有感觸在臉書回應：「有的女生雖然不是作家，卻很努力自己寫書，像林青霞；也有的明明是暢銷女作家，卻經常請人代筆，像⋯你知道的。（瞎密（什麼）！難怪她還有時間去賺那麼多錢？）」，引來網友狂猜苦苓指的是誰，紛紛留言：「這年頭『人設』成功比什麼都重要」、「絕對不是大家想的那個，那個是苦苓老師發掘的作家，而且她那麼有名，真的找人代寫，早就被揭發了，還能讓她活到今天」、「真的很敢講」、「我們真的不知道，大師就明講吧」。