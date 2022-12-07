警方臨檢，穿著火辣小姐們排排站。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄警方對大型酒店、舞廳、遊藝場等場所及路段進行擴大臨檢，不僅查獲通緝犯也偵破竊盜案。在臨檢過程中，眾多穿著火辣的爆乳長腿妹，腳蹬超高高跟鞋，排排站等候接受員警檢查，更有酒店搭上最近熱門的世足話題，穿上改造版的超「胸」世足裝。

高雄警方於6日23時至7日凌晨1點，針對轄內各易滋事、治安顧慮等埸所實施臨檢查察勤務，同時實施周邊道路封閉式路檢，加強可疑人、車盤查，落實重大交通違規及酒後駕車取締。

新興分局由分局長古瑞麟帶隊，前往轄內酒店及治安顧慮路段，進行威力掃蕩及臨檢，還偵破1件竊盜案。就有民眾報案藍色慢跑鞋放自家門口遭竊，警方循線查出是潘姓女子涉案，並沿線找到潘女，訊後依竊盜罪函送偵辦。另外，到酒店臨檢時，查獲1人持有第三級K盤。

警方臨檢，穿著火辣小姐們排排站。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

另外，三民一分局也出動31名警力，主要針對易有人潮聚集之KTV、電子遊藝場等密閉場所進行臨檢，共計查獲3名通緝犯，其中1人還是酒店員工，以及2件公共危險案。而到酒店、舞廳臨檢，可見小姐們穿著清涼火辣，露出修長美腿，排排站等候接受員警檢查。近來各國吹起世足熱潮，不少小姐搭上熱門話題，穿上修改過的足球裝和啦啦隊服，相當火辣。

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