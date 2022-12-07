美國總統拜登6日出席台積電在亞利桑那州鳳凰城晶圓廠的移機典禮，他致詞長達17分鐘，期間數度引發來賓哄堂大笑，他說台積電創辦人張忠謀最重要的並不是將台積電打造成全球巨擘，而是他的妻子張淑芬，因為張淑芬曾參加他的第一場參議員競選活動，自曝因此「欠台積電太多」。

美國總統拜登6日出席台積電亞利桑那州晶圓廠移機典禮，他致詞開場就感謝張忠謀的妻子張淑芬，爆料自己欠台積電很多。

根據白宮6日釋出的拜登致詞逐字稿，拜登上台致詞開場就提到張忠謀，他說：「謝謝台積電所有人，尤其是在1987年創辦這間公司、讓這間公司變身全球巨擘的張忠謀，不過有關他最重要的事是他的妻子－Sophie（張淑芬）。」

台積電創辦人張忠謀與妻子張淑芬皆出席6日台積電在亞利桑那州晶圓廠的移機典禮。圖為張忠謀與蘋果執行長庫克握手。（圖／中央社）

「我告訴你們，不管信不信，當我競選參議員時，Sophie曾在我的第一次參議員競選活動上工作，這是真的。」拜登說到這裡時，現場賓客立刻響起一片掌聲，「所以我欠這間公司太多了。」

他接著說明與張淑芬結緣的過程，「我們有一位叫作吳仙標（S.B. Woo）的副州長，他的太太凱蒂是我的員工，然後他們讓她加入（指張淑芬）。所以我非常感謝她。」

自己爆料完與張淑芬的一段小故事後，拜登接著一一介紹出席移機典禮的美國政壇、科技業大咖，包括亞利桑那州現任州長杜希（Doug Ducey）及即將接任州長的霍布斯（Katie Hobbs）等。

圖為張忠謀6日在台積電亞利桑那州晶圓廠移機典禮上致詞，蘋果執行長庫克等人在台下聆聽。（圖／中央社）

當介紹到蘋果執行長庫克（Tim Cook）時，拜登再度妙語如珠，「他買了一些這些小晶片」，這時台下爆出笑聲，「他是這間公司的小客戶」，賓客再度笑出來，「大概佔他們的25%到35%，不管怎樣，我希望他們（指台積電）待你不錯」，賓客們笑成一團。