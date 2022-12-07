影》遭爆搭廉航「要求VIP服務」 柯文哲最新回應

此次九合一選舉，許多縣市首長換人做，這些新的小內閣會如何組成，各界相當關心。剛當選新北市議員的卓冠廷昨（6）日爆料，新竹市長當選人高虹安為了人事安排的問題，與民眾黨主席、台北市長柯文哲起口角；對此，柯文哲今日怒斥完全是造謠，「我這次真的下定決心要告他，拿他祭旗！」

卓冠廷昨日在政論節目稱柯文哲想安插人給高虹安，兩人為此發生爭執起口角。對此，高虹安辦公室一早就進行反駁；柯文哲也解釋，介紹人很正常，但絕對沒有吵架一事，直言選舉才剛結束，沒想到網軍、名嘴、側翼們又開始造謠，「我這次真的下定決心要告他，拿他祭旗」。

針對日前搭機赴日本沖繩進行交流，卻爆出下機時要求VIP專車接送的爭議，柯文哲還原當時狀況，指出自己本就坐在前排，下飛機後看到接駁車就直接上去，並沒有要求特權，「難道我坐在前排，要等後面的人下來，我再故意去坐最後的接駁車嗎？這不可能啊」。

此外，高雄市前副市長李四川將接任台北市副市長，進入台北市長當選人蔣萬安小內閣，柯文哲則說李四川本就是公務老手，過去從北市新工處一路做上去，還在新北市、高雄市都做過副市長，「沒問題，相當優秀！」