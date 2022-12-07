大陸觀察者網報導，大陸海關總署網站7日消息，據海關統計，今年前11個月，中國進出口總值38.34兆元（人民幣，下同），比去年同期（下同）增長8.6％。其中，出口21.84兆元，增長11.9％；進口16.5兆元，增長4.6％；貿易順差5.34兆元，擴大42.8％。按美元計價，前11個月中國進出口總值5.78兆美元，增長5.9％。其中，出口3.29兆美元，增長9.1％；進口2.49兆美元，增長2％；貿易順差8020.4億美元，擴大39％。

一般貿易進出口兩位數增長。前11個月，中國一般貿易進出口24.47兆元，增長12.4％，占大陸外貿總值的63.8％，比去年同期提升2.2個百分點。其中，出口13.91兆元，增長17.2％；進口10.56兆元，增長6.7％。同期，加工貿易進出口7.74兆元，增長1.3％，占20.2％。其中，出口4.93兆元，增長3％；進口2.81兆元，下降1.7％。此外，中國以保稅物流方式進出口4.77兆元，增長8.4％。其中，出口1.84兆元，增長12.3％；進口2.93兆元，增長6.1％。

對東協、歐盟和美國等主要交易夥伴進出口增長。前11個月，東協為大陸第一大交易夥伴，大陸與東協貿易總值為5.89兆元，增長15.5％，占大陸外貿總值的15.4％。其中，對東協出口3.42兆元，增長22.2％；自東協進口2.47兆元，增長7.4％；對東協貿易順差9541.4億元，擴大90.4％。歐盟為大陸第二大交易夥伴，大陸與歐盟貿易總值為5.17兆元，增長7％，占13.5％。其中，對歐盟出口3.44兆元，增長14.3％；自歐盟進口1.73兆元，下降5％；對歐盟貿易順差1.71兆元，擴大44％。美國為大陸第三大交易夥伴，大陸與美國貿易總值為4.62兆元，增長4.8％，占12％。其中，對美國出口3.55兆元，增長5.8％；自美國進口1.07兆元，增長1.8％；對美貿易順差2.48兆元，擴大7.6％。韓國為大陸第四大交易夥伴，大陸與韓國貿易總值為2.22兆元，增長4.7％，占5.8％。其中，對韓國出口9913.9億元，增長14.7％；自韓國進口1.23兆元，下降2.1％；對韓貿易逆差2350.5億元，收窄39.5％。同期，中國對“一帶一路”沿線國家合計進出口12.54兆元，增長20.4％。其中，出口7.13兆元，增長21％；進口5.41兆元，增長19.7％。

民營企業進出口快速增長。前11個月，民營企業進出口19.41兆元，增長13.6％，占大陸外貿總值的50.6％，比去年同期提升2.2個百分點。其中，出口13.22兆元，增長18.1％，占出口總值的60.6％；進口6.19兆元，增長5.1％，占進口總值的37.5％。同期，外商投資企業進出口12.7兆元，下降0.1％，占大陸外貿總值的33.1％。其中，出口6.87兆元，增長2.4％；進口5.83兆元，下降2.8％。國有企業進出口6.15兆元，增長14.1％，占大陸外貿總值的16％。其中，出口1.72兆元，增長9％；進口4.43兆元，增長16.2％。

機電產品和勞動密集型產品出口均增長。前11個月，中國出口機電產品12.47兆元，增長8.4％，占出口總值的57.1％。其中，自動資料處理設備及其零部件1.45兆元，下降1.8％；手機8574.2億元，增長4.2％；汽車3637.6億元，增長79.3％。同期，出口勞動密集型產品3.91兆元，增長9.9％，占17.9％。其中，服裝及衣著附件1.07兆元，增長7.2％；紡織品9058.3億元，增長7％；塑膠製品6521.2億元，增長13.4％。此外，出口鋼材6194.8萬噸，增加0.4％；成品油4600.5萬噸，減少19.4％；肥料2241.5萬噸，減少28.4％。

鐵礦砂進口量價齊跌，原油、煤、天然氣和大豆等進口量減價揚。前11個月，中國進口鐵礦砂10.16億噸，減少2.1％，進口均價（下同）每噸780.9元，下跌27.8％。同期，進口原油4.6億噸，減少1.4％，每噸4817.1元，上漲50.3％；煤2.62億噸，減少10.1％，每噸974.5元，上漲42.9％；天然氣9900.6萬噸，減少9.7％，每噸4189.1元，上漲51.2％；大豆8052.6萬噸，減少8.1％，每噸4459.3元，上漲25.4％；初級形狀的塑膠2804.1萬噸，減少10.4％，每噸1.23萬元，上漲6.5％；成品油2312.4萬噸，減少7.2％，每噸5064.3元，上漲28.5％。此外，進口未鍛軋銅及銅材535.7萬噸，增加8.5％，每噸6.18萬元，上漲1.2％。同期，進口機電產品6.36兆元，下降4.7％。其中，積體電路4985.1億個，減少14.4％，價值2.52兆元，增長0.6％；汽車（包括底盤）81.4萬輛，減少7.4％，價值3277.7億元，增長1.7％。