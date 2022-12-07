隨著國境逐漸解封、各國放寬入境限制，富邦產險7日表示，該公司新「海外旅平險+不便險」網路投保專案已上線，出發前一小時皆可線上投保，有5方案其中旅遊不便險提供多項保障。

富邦產險網路投保旅遊不便險的多項保障，主要保障有班機延誤、行李延誤、旅程取消、旅程更改、行李損失及旅行文件損失等！富邦產險表示，以投保保障最完整的「海外旅平險+不便險-XL方案」為例，班機延誤超過4小時，保期內最高可給付1.2萬元（以理賠2次事故）；當抵達國外目的地行李延誤達6小時後仍未取得，依保單約定可定額給付1萬元。

對於小資族來說則可投保「S方案」，富邦產險表示，旅遊平安險保額200萬元，日本五天的行程，保費只要267元。「XS方案」則是特別為15足歲以下兒童推出，保費最低不到百元。

富邦產險提醒民眾在出國前除了做好行程規劃、了解當地旅遊政策之外，仍須留意護照效期與是否須辦理簽證，大部分國家規定入境的旅客所持護照效期須在6個月以上，若護照效期不足，請至外交部領事事務局或是透過旅行社換發護照。

然而即使行程規劃再完整，仍難避免突發狀況，無論是班機延誤或行李延誤，都會影響出國旅遊的好心情，富邦產更建議於出發前選擇符合自身需求的旅遊保險，將旅程中帶來的不便及風險降到最低，讓出國旅遊更放心。