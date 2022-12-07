送金虎迎旺兔，中央銀行宣布發行「癸卯免年生肖紀念套幣」，每套定價仍是1,800元，發行量9萬套，三度採取雙軌並行銷售，於12月12日開始網路4.5萬套預購，每人申購限1次且最多10套，及明年1月4日在台灣銀行各分行（簡易型分行除外）臨櫃公開發售4.5萬套，每人每次限購2套不限次。

央行發行局局長鄧延達表示，「癸卯免年生肖紀念套幣」採銀幣（面額新台幣100元）及銅合金幣（面額新台幣10元）各一枚組合成套，以先進技術鑄造，展現多元的鑄製工藝之美。銀幣含銀1英兩，正面以局部鍍金的「兔」圖樣為主題，背面為台北市孔廟為宣揚儒家文化與精神而舉行的祭孔大典。銅合金幣正面以生肖「兔」為主構圖，背面則為部分上彩的「菊花」。

鄧延達指出，兔年套幣包裝盒設計新穎，底座及展示架結合成一體，豎立時可雙面展示，提供更佳的賞玩體驗，並以珠光斜織紋紙盒盛裝，包裝精緻，極具珍藏價值。

有關網路預購程序，鄧延達說明，台灣銀行於該行網站設置「癸卯免年生肖紀念套幣網路申購系統」，預購期間自12月12日上午10時起至12月21日止。預購數量如達配額4.5萬套將提前終止，及3日內、即23日前完成繳款者，即可於明年1月4日至2月10日至選定的台灣銀行分行領取。

央行自2017年起，每年農曆春節前發售的第三輪生肖紀念套幣系列，今年為第三輪第七套的兔年套幣。鄧延達說明，經過近年來評估市場需求，今年發行量維持與虎年一樣的9萬套，至於兔年生肖套幣中有1枚是1盎司銀幣，儘管銀價上漲，央行仍自行吸收，不以營利為目的，主要為提供有興趣的民眾收藏需要。