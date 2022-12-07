隔晚美股三大指數持續走低，投資者憂慮美國經濟陷入衰退，道瓊收跌350點，標普500指數連跌四日。港股7日早盤開低後回升，創三個月高位。

恒指開低60點報19,380點，最多跌108點，低見19,332點；之後回升，10時半前曾升158點高見19,600點，再創逾三個月高位，最新升幅略為收窄。

國指開低19點報6,633點，最新升34點報6,687點。科指開低7點報4,153，最新回升2％報4,243點。

道指期貨最新升61點報33,657點。

大陸股市走勢不一，上證指數跌0.3％報3,202點；深圳創業板升1.2％。

碧桂園月內兩度配股，折讓近15％配股籌逾47億港幣，低開8.2％報2.91港幣，曾大跌12.9％報2.76港幣，最新挫9.1％報2.88港幣。

美團低開0.7％報172.5港幣，最新升0.6％報174.8港幣。騰訊升1.1％報315.2港幣。阿里巴巴低開0.7％報89.2港幣。

汽車電池龍頭寧德時代A股急升5％，帶動香港電動車股上漲。比亞迪曾升6.9％報213.4港幣，公司正洽談智利鋰礦開採合約。

阿里健康今早再急升，最新升近9％，暫為表現最好藍籌。濠賭股續炒上，金沙中國升逾7％。