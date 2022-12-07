苗栗縣育達科大榮獲高雄發明展8金。（育達科大提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣育達科大榮獲高雄發明展8金。（育達科大提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣育達科大榮獲高雄發明展8金。（育達科大提供／謝明俊苗栗傳真）

2022第9屆高雄國際發明暨設計展在高雄國際會議中心一連舉行2天，苗栗縣育達科大榮獲得大會2項特別獎及8金4銀2銅獎項，參展作品全數獲獎，師生團隊充分顯現育達科大師生創新、創意的研發實力表現。

育達科大表示，為鼓勵師生參與創新研發並創造產業效益，育達科大今年由校內眾多創新作品中，擇優遴選14項發明專利及作品參展，範圍涵蓋居家用品、電子設備、居家照護、健康養身等項目等發明專利。

其中，物聯網工程與應用學士學位學程的教師葉律佐、劉千鳯師生團隊研發作品「智能廁所」、「雙輪電動車智能電池管理系統」、「物聯網考勤管理系統」獲得金牌獎，「蜂巢式隨手按叫人裝置」獲得銀牌獎及「穿戴型動態指示系統」獲得銅牌獎。

智慧機電工程與應用系老師潘哲倫師生團隊研發作品「智能聯網管家」獲得銀牌獎與「伊朗發明協會特別獎」及「當時此刻」獲得銅牌獎。其中「雙輪電動車智能電池管理系統」、「智能廁所」及「智能聯網管家」共3件作品，更與竹南君毅高中資訊科的師生聯手研發，2校師生利用課後和假日，在育達科技大學實驗室裡面製作作品、編排簡報、展演和英文報告演練，達成大手攜小手的合作成果。

另觀光休閒管理系老師邱文頊、林建宏師生研發團隊作品「水平按摩放鬆器」、「非平板式電路板」、「汽車之太陽能板」獲得金牌獎，「省力型餐具」獲得銀牌獎，及社會工作系老師林義學師生團隊作品「居家與機構照顧長輩適用之智慧型棉被」獲得銀牌獎。

育達科大表示，該校時尚造型設計系龍清勇師生團隊的作品「應用人工智慧於銀髮族肢體狀態之辨識系統開發」及「露營放輕鬆－多功能休旅車座椅傾仰機構設計」獲金牌獎，銀髮族肢體狀態之辨識系統同時榮獲「最佳商品獎」。這項作品發想是應用人工智慧即可偵測人體移動軌跡等動態資訊，再輔以獨特的影像融合技術與立體影像辨識功能，精準辨識受測者軀幹、頸、肩、臂和關節的位置與移動，評估異常身態風險，對銀髮族跌倒狀況提供即時警示，是全場矚目焦點，獲得評審及媒體高度青睞。

育達科大校長黃榮鵬特別恭喜師生團隊獲獎、為校爭光的優異表現，黃榮鵬表示，學校定位為培育跨領域產業實務人才、提供創新技術服務的應用型科技大學，多年來，該校積極推動產學鏈結、學用合一的實作教育，強調讓學子從做中學，並開設跨領域課程，為國家社會培育創意人才。