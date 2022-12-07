好強像一把雙刃劍，有時候可以激勵我們成長和進步，但是有時會讓人面目全非、變得貪圖名利，《摘星工廠》運勢專欄指出，金牛座、水瓶座、巨蟹座雖很好強，但各自有一套低調行事的方式，即使相處久了，身邊的人也不清楚有什麼底細，因他們只做有把握的事情。

▍金牛座

張揚的企圖，金牛座很少表現出來，不特別關注的話，即使在身邊很長一段時間，還是會讓人不清楚有什麼底細，好勝心肯定是有，而且很強烈，只喜歡穩扎穩打的他們，對於八字還沒一撇的事，不會輕易表現出來。

▍水瓶座

水瓶座的好強不是外顯，他們喜歡與人為善，喜歡廣結善緣，一時的氣焰不是他們要的，比較在意自己能否獨樹一幟，如能與眾不同，讓人刮目相看，才會讓他們得到心理滿足感。

▍巨蟹座

喜歡低調行事的巨蟹座，表現在外多半是謙虛客氣，甚至有點羞赧，尤其面對不熟的人，但他們其實很好強，更在意爭強好勝的時機及場合，當時機、場合不對，以及事情沒把握時，他們會持續的低調行事。