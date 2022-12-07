新北市頒發高中以下原住民學生學業優秀及特殊才藝獎學金，111學年度第1學期國小588位、國高中1093位，共1681位原住民學生獲獎，共頒發805萬元獎學金，教育局長張明文表示，新北市每學期都會頒發原住民優秀獎學金及特殊才藝獎學金，鼓勵孩子努力向上、發展特殊才藝，以自身的原住民文化或長才為榮，各領域中嶄露頭角。

民安國小學生金恩伶，憑著渾然天成的嘹亮嗓音與持之以恆的努力，今年一舉拿下新北市語文競賽布農族語情境式演說第一名的佳績，目前積極準備國賽，爭取更高榮譽。除了樂於傳承布農族文化，恩伶對於美術、舞蹈也興趣濃厚，時常參與校內美術比賽，也會在社群平台分享舞蹈影片，他常說：「我以後想當老師！」期待獎學金的鼓勵，能成為恩伶的助力與動力，在未來持續發光發熱。

興南國小學生陳恩興則是阿美族的運動好手，今年榮獲新北市國小角力錦標賽亞軍。在家裡會分擔家事，凡事自動自發不用家人操心，在校認真於課業、積極參加校隊訓練，舉凡角力、柔道、田徑，他都參與，運動對他而言，是心靈抒發良方，也是獲得同儕、隊友的陪伴的好方法，他更期許自己，未來成為一名優秀的體育選手。

建國國小學生朱唯樂從小熱衷於自身的太魯閣族文化，在族語老師的鼓勵與指導下，參加新北市今年原住民語文競賽朗讀組，在準備比賽過程中，時常自我調適，再辛苦都未曾放棄，學習態度積極且專心，上場時展現出沉穩、自信且從容大方的氣質，最後勇奪佳績。此外，還參加學校爵士樂團，擔任小號演奏，文武雙全的表現是同學們的表率。