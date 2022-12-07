竟然有外送員「牽」電動車進去高雄漢神巨蛋1樓送餐，把餐點交到櫃姐手中，引發網友熱議。（柯宗緯翻攝）

臉書社團《外送員的奇聞怪事》昨（7）日有社友揭露，竟然有外送員「牽」電動車進去高雄漢神巨蛋1樓送餐，把餐點交到櫃姐手中，引發網友熱議，紛紛臆測外送員的動機。不過，也有人提醒，該外送員的超狂行徑，恐怕讓櫃姐及樓管挨罰。

有外送員同業爆料補充，「這大哥真的神！剛剛跟我分享，我以為他在唬爛我，結果是真的！巨蛋就規定不能送餐進去，結果客人在備註打：『送到一樓不要打電話』，被這大哥找到解套方法！超帥！」。

對此，漢神百貨總部數位行銷本部協理袁永慧今天對本報證實，昨天傍晚近6時，該名外送員牽車牽進1樓賣場送餐給櫃姐，全程不到2分鐘，他是趁警衛巡邏換班空檔闖入，但調閱監視器發現沒有「騎」車，否則恐觸犯公共危險罪。

袁永慧表示，經詢問該點餐櫃姐，對方聲稱並無作出「過分」要求外送員直接連人帶車送餐，但外送員方面似乎直指有此事，雙方說法不同，目前處於羅生門，但已發信給外送平台FoodPanda嚴正抗議，呼籲對方約束外送員，還未收到外送平台回應。

至於櫃姐跟樓管是否會遭到懲處？袁永慧說，初步不會有懲處，但會強烈加強勸導，並要求若員工要點餐，必須到指定取餐地點取餐，呼籲大家要有同理心，不要歧視外送人員。

該貼文引發網友熱議，大家揣測可能外送員一時情緒不滿才會作出如此脫序行為，「員工再凹司機沒關係，每個都說不要被樓管發現，麻煩你裝成客人，踢到鐵板了吧，櫃姐絕對屎定了」、「是哪櫃的懶人大媽把外送大哥犧牲成這樣了」、「只要有路，沒有到不了的地方」。