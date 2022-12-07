在國科會學術攻頂計畫支持下，台大教授周必泰的研究團隊，將本身所保持的有機強放光世界紀錄，由原先的840奈米一舉突破到1000奈米，對未來生醫及通訊科技發展有很大幫助。

周必泰的研究成果已於今年10月10日正式發表於國際光電頂尖的《自然光電》期刊，未來有望應用於即時生醫影像及生化感測解析，成為穿載式生醫檢測的利器，同時其可降低資訊傳遞吸收損失，提升光纖科技效能。

近紅外（NIR）波長在1000~1700奈米的範圍俗稱紅外二區（NIR(II)），在生醫領域上，它可以穿過皮膚組織以及血管做深層成像檢測或啟動藥物作用，也是重要可穿戴式生醫產品（如血氧計、光療貼片）的主要光源。

有機分子材料在紅外二區在能隙定律中具顯著的熱淬滅效應，理論上其放光產率接近於零，不太可能適合於紅外二區發光應用。因此如何讓有機分子在紅外二區有強放光性質，長久以來在國際光電科研上被認為是一個不可能達成的任務。

為了化不可能為可能，周必泰的團隊自2017年起從理論基礎出發，思考若耦合是不可避免發生的定律，那麼是否可以經由其他方式，來有效的降低有機材料激子／振動的耦合強度，進而減低熱消散的發生機率。

周必泰的團隊透過與清大教授季昀、海洋大學教授洪文誼以及國家同步輻射中心博士莊偉綜的合作，利用鉑金屬錯合物配位基分子的更加平面化，以及將有機化合物中的氫原子氘化(將氫以其同位素氘置換)，一舉突破團隊2020年發表在自然光電的世界紀錄840奈米，在分子的放光原理及設計上做出卓著的國際性貢獻。

據此設計合成製備出的電致發光元件（OLED），其放光波長已達到1000奈米，內部量子產率達21％，外部4.2％，皆為目前之世界紀錄。

周必泰表示，未來將挑戰前所未有的有機分子紅外三區範圍（1700-2000奈米）的放光領域，以及將現有成果商業化，並歡迎有興趣的學者及業者能一起來共襄盛舉。