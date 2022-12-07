經濟數據優於預期，但聯準會恐續升息，投資人遭潑冷水，周二美股四大指數再度大跌，以科技股為主的那指、費半跌幅達2%超過，台股周三開跌20.8點報14708.08點，台積電美國廠在當地時間6日舉行第一部機台移機典禮的權值王走跌拖累電子股和大盤走勢，隨後台積電率先回神，助大盤衝上14823.15、上漲94.27點，但多數電子仍後繼無力，電子零件、電機也扯後腿，大盤再度翻黑，接連失守14800、14700關卡，最低達14633.06、下跌95.82點，高低差190.09點。

截止上午11:45左右，加權指數下跌41.19點或0.28%，報14687.69點；櫃檯指數下跌2.18點或1.15%，報187.86點。

台股ADR周二皆墨，台積電、聯電ADR雙雙下跌逾2.5%，日月光ADR也跌1.04%。權值王台積電(2330)美國廠舉行移機典禮，股價相對給力，雖然開低在477元，但隨後翻紅穩在平盤之上，盤中最高達485.5元，力守月線。11月營收創8個月新低的聯電(2303)紅盤僅驚鴻一撇，盤中暫跌近1.5%，日月光投控(3711)、聯發科(2454)、鴻海(2317)等均難守住紅盤，台達電(2308)更跌幅達2%以上。

金融、鋼鐵類股表現抗跌，玻陶、百貨漲約2%最威，台積電領軍的半導體族群跌0.12%相對有守，但電子跌幅超過0.5%，成交比重6成告失。而電子零件跌3%最劇，電纜、觀光、汽車、光電、電腦周邊、電機均跌1%以上。

航運也後繼無力而翻黑，貨櫃三雄萬海(2615)跌幅最殺，陽明(2609)、長榮(2603)也走跌；航空雙雄長榮航(2618)、華航(2610)則一紅一黑。

11月營收公布期，營收攻頂的健喬(4114)帶量鎖漲停，營收利多加上台積供應鏈的帆宣(6196)早盤也攻上數月高價，雖然營收仍衰退但受惠大陸解封添動能的鮮活果汁-KY(1256)也一度衝漲停，營收利多在震盪下仍吸引投資目光。

美國聯邦準備理事會(Fed)下周將召開利率決策會議，雖然近期美國經濟數據好轉，但市場仍預估將升息2碼，恐怕引發經濟衰退疑慮，2023年若持續激進升息，美國經濟的傷害會更大。而11月台股已經漲多，該如何布局？元富投顧指出，預估12月仍有可能是此次升息的高峰，明年再升空間有限，下半年或2024年將轉為除息，美股提前在今年第四季到明年第一季落底，台股預料也是如此。