「台灣高雄潔淨能源考察團」受邀赴英國考察潔淨能源發展，一行人6日前往有「歐洲新能源之都」封號的亞伯丁市，訪視「氫能」發展，隨團的高市議員林智鴻認為，亞伯丁市能源轉型的成功經驗值得高雄效法學習，他將推動高市府與亞伯丁市府締結潔淨能源友好城市，也建請高市府申請加入「世界能源城市夥伴聯盟」，以能源轉型為主要目標與世界接軌。

林智鴻表示，亞伯丁自1970年代北海石油經濟發展至今，隨著淨零排放目標接近，當地市政府已成功推動潔淨能源的車輛載具運用，包括氫能巴士於市區運行及加氫站建置，並將投入4億英鎊經費打造潔淨能源示範城市，從基礎建設到民生運用都以零排碳作為目標實踐。亞伯丁市潔淨能源的推動不僅帶來城市經濟持續繁榮，更讓城市成為世界能源城市夥伴聯盟的典範城市之一。

林智鴻指出，從亞伯丁市政府分享該城市潔淨能源發展經驗中，能源轉型的成功關鍵在於對內充分社會溝通與完整產業策略，對外則汲取國際經驗，亞伯丁市由下而上推動能源轉型的成功經驗值得高雄效法學習。

林智鴻表示，他將推動高市府與亞伯丁市府締結潔淨能源友好城市，引進亞伯丁市的成功經驗，運用潔淨能源改善高雄空汙，也會推動高雄能源轉型與產業永續發展，更會進一步建請高市府申請加入「世界能源城市夥伴聯盟」，發揮高雄城市特色，以能源轉型為主要目標與世界接軌。