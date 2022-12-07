民進黨台北市第3選區立委補選參選人吳怡農昨公布競選主視覺，對手國民黨參選人王鴻薇今受訪時表示「滿好看的」，但也酸吳怡農提到的改變「是要改變什麼？」呼籲應該改變的是讓現在的執政團隊反省改革，內閣趕快改組。

王鴻薇表示，吳怡農的競選主視覺滿好看的，雖有人說這跟歐巴馬先前選戰海報很像，但這見仁見智，不過吳怡農提到的改變，是要改變什麼？她希望改變的是，讓現在的執政團隊反省、改革，經過這次選舉後，行政院長蘇貞昌應盡快進行內閣改組。

至於王鴻薇拋核二、三廠延役議題，環團認為「於法不合」，王鴻薇強調，所有公共政策都能透過溝通，進行討論、辯論，她比較希望吳怡農能夠正式回應，目前她提出問題，吳怡農沒有具體回應，比較希望吳怡農聽到會怎麼說，她也歡迎吳怡農一同辯論，主動和她討論相關公共政策，這也是選民希望的。

王鴻薇也說，這兩天她一直拜訪地方議員、里長等民意代表，尋求支持，像她昨天在議會上遇到民進黨市議員梁文傑，就趕快去致意，而昨天出席吳怡農競選主視覺公布記者會的王世堅，她也想去拜訪，「不知道他會不會答應，反正就儘量拜訪」。