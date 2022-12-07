台南市學甲區88槍槍擊案偵辦近1個月，警方都以偵查不公開為由，對案情三緘其口，不過，台南地檢署昨日突發布通緝槍手孔祥志，就被基層酸是「檢警不同步」。對此，台南市警察局長方仰寧7日澄清，檢方公布通緝前，已告知市警局，雙方絕沒有任何隔閡。至於槍手是否已偷渡出境，方說，不排除任何可能，但沒有明確事證下，警方不方便公布任何研判。

學甲槍擊案謠傳是政商和黑道之間的利益糾紛引起，槍手遲未落網，選前、選後都成為政治攻防話題，警方上周四發布查緝專刊，要抓綽號「紅龜」的通緝犯洪政軍後，前天學甲分局長蔡宗昌突遭拔官後，檢察官昨天就公布槍手身分，還有網友說「看學甲槍擊案就像在看一齣連續劇」。

方仰寧說，學甲11月10日發生重大槍擊案，經檢察官明確指揮，專案小組很快速就釐清相關案情，但這件是有計畫犯罪，地檢昨天發布的孔姓槍手，在案發後人間消失，警方布建各種管道或是跟監都無所獲，所以地檢才決定發布通緝，讓全民來檢舉他，希望早日將人繩之以法。

方仰寧說，過去了解犯案過程，孔祥志和洪政軍他們是共犯結構，洪政軍本身通緝，希望全國警界一起來全面圍捕洪政軍，後來為什麼要發布孔祥志，是因為不能只有台南市警察找，全國警察也要幫忙找，這方面都有取得大家共識。

方仰寧強調，各界對警方有很多期待，但犯罪偵查必須依靠證據，不非人云亦云，專案小組在檢察官指揮之下有既定軌道，證據到哪就辦到哪，絕不因政治語言或地方人士揣測，影響辦案進度，不過這些傳聞也都是重要資訊，專案小組會持續過濾，釐清案情。