中共中央政治局6日召開會議，由中共中央總書記習近平主持，會議分析研究2023年經濟工作研究部署。會議表示，明年要堅持穩字當頭、穩中求進，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策。會議未提及動態清零。

中共中央政治局通常會在每年12月初召開會議，為來年的經濟政策定調。這些政策會在通常於政治局會議結束後一周內，召開的中央經濟工作會議加以完善。

會議指出，做好明年經濟工作，堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力推動高質量發展，更好統籌疫情防控和經濟社會發展，更好統籌發展和安全，全面深化改革開放，把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來。

會議稱，突出做好穩增長、穩就業、穩物價工作，有效防範化解重大風險，推動經濟運行整體好轉，實現質的有效提升和量的合理增長，為全面建設社會主義現代化國家開好局起好步。

會議指出，明年要加強各類政策協調配合，優化疫情防控措施，形成共促高質量發展的合力。積極的財政政策要加力提效，穩健的貨幣政策要精準有力，產業政策要發展和安全並舉，科技政策要聚焦自立自強，社會政策要兜牢民生底線。

要著力擴大國內需求，充分發揮消費的基礎作用和投資的關鍵作用。要加快建設現代化產業體系，提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平。要推進高水平對外開放，更大力度吸引和利用外資。要有效防範化解重大經濟金融風險，守住不發生系統性風險的底線。

會議指出，要統籌做好重要民生商品保供穩價和煤電油氣運保障供應，關心困難群眾生產生活，保障農民工工資發放，抓緊抓實安全生產和防災減災工作，維護社會和諧穩定。