為展現維護治安決心，台東縣警察局自6日起針對容易滋事場所實施威力掃蕩。（台東縣警局提供／蔡旻妤台東傳真）

為展現維護治安決心，台東縣警察局自6日起針對容易滋事場所實施威力掃蕩。（台東縣警局提供／蔡旻妤台東傳真）

為展現維護治安決心，台東縣警察局自6日起針對容易滋事場所實施威力掃蕩。（台東縣警局提供／蔡旻妤台東傳真）

為展現維護治安決心，台東縣警察局自6日起針對容易滋事場所實施威力掃蕩。（台東縣警局提供／蔡旻妤台東傳真）

為展現維護治安決心，台東縣警察局自6日起針對容易滋事場所實施威力掃蕩，台東縣警察局長葉超鴻今天表示，查獲通緝犯7人、詐欺案22件22人、毒品案件9件9人、毒品調驗人口1件1人、公共危險案件13件13人。

台東縣警局指出，威力掃蕩重點工作為查緝轄內幫派分子、非法槍械、毒品、地下錢莊、詐欺、暴力案件及嚴辦聚眾鬥毆等，以展現打擊暴力犯罪並掃蕩黑道幫派決心，在台東縣內治安顧慮場所及重要路段總共查獲通緝犯7人、詐欺案22件22人、毒品案件9件9人、毒品調驗人口1件1人、公共危險案件13件13人。

葉超鴻表示，威力掃蕩專案針對黑道幫派經營、依附、圍事或賴以為生行業處所、易滋事場所，執行威力掃蕩臨（路）檢勤務。他強調，對蓄意挑戰公權力及街頭暴力聚眾鬥毆等不法分子決不寬貸，以遏止黑幫所有不法分子囂張氣焰。

葉超鴻呼籲，對於易發生或曾經發生聚眾鬥毆、暴力滋事的店家業者或場所負責人，希望能負起社會責任，做好自我管理，勿讓自身場所發生治安事件。另對於幫派組合、毒品、槍械等不法分子，將會全力查緝，絕不容忍寬貸，也警告不法分子切勿心存僥倖，警方將貫徹實施「三打掃黑」策略，一打為迅速緝獲滋事分子，二打為打擊作亂團體掃蕩活動據點，三打為連坐檢肅成員，並切斷金流源頭，以加強轄內治安維護工作。

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