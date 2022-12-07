徐姓男子不滿80多歲的岳父失智、大小便無法自理，去年他與陳姓妻子將岳父關陽台8天凌虐致死，桃園地方法院一審將徐男及陳女各判刑12年，台灣高等法院二審將徐男依私行拘禁致死罪判刑10年，陳女依私行拘禁直系血親尊親屬致死罪判刑9年。可上訴。

徐男及陳女在去年2月2日將罹患中度失智症的父親接回住處照護，因父親四肢萎縮無法站立、自理大小便，2人不堪照護負荷，心生不滿，又為便於管控，7月22日至30日間，共同將父親男鎖在臥室陽台。

徐及陳在清理父親身體及排泄物時，施加毆打、辱罵、恫嚇，2人知道父親患有肺部疾病，身體狀況不佳，在拘禁期間健康惡化，出現呼吸問題，仍繼續拘禁，未予送醫治療，父親最後因肺部疾病、肌肉萎縮，併發肺炎、橫紋肌溶解症等，致急性腎衰竭死亡。

高院認為，徐男及陳女犯罪被發覺前，提出監視錄影畫面坦承私行拘禁犯行，合於自首要件給予減刑，考量2人並非對被害人施強暴致死，而是拘禁期間疏未注意被害人醫療需求及時送醫，終致釀成本案悲劇，各判刑10年及9年。可上訴。