民進黨九合一選舉大敗，蔡英文總統辭去黨主席，由高雄市長陳其邁代理，而副總統賴清德是否參選民進黨主席備受矚目，立委陳歐珀表示，民進黨應該共同承擔，權責要相當，如果是總統兼任黨主席做不好，副總統來接任，在憲政設計上權責不符，副總統接任黨主席會造成社會疑慮，民進黨可以另外做思考。

陳歐珀強調，他也相信賴副總統絕對有能力當黨主席，但黨主席有輔選的責任，他舉例，前總統陳水扁時代的黨主席是林義雄，他讓陳水扁當選，他也希望團結的民進黨，大家共同承擔的政黨，希望在高位者能聽人民的心聲，不要密室商量。他也強調，樂見黨主席選舉有多人出來參選，並透過協調產生人選，但不要把權力集中在一個人身上。

立委陳亭妃則表示，賴副總統是台南過去的市長，一定支持他有能力，也期待未來黨主席是要整合所有民進黨，整合各地方的問題，就看他願不願意；也不斷傳出賴副總統要選黨主席，他也相信賴的子弟兵不會跟黑金站在一起，團結各地方的問題，這也是未來黨主席要去努力去做的。