年關尾牙將至，民眾將有更多飲酒聚會之場合，臺北市政府交通局提醒，一旦酒駕發生事故，往往造成人員嚴重死傷，對當事人家庭及社會亦有極大傷害，呼籲駕駛朋友尊重自己及其他用路人生命安全，切勿酒後及宿醉駕車。

酒駕零容忍、酒後宿醉不開車(圖/臺北市政府交通局提供)

臺北市政府交通局統計酒駕事故死傷人數，今（111）年1-10月共計188人（平均每月18.8人）相較去年同期189人（平均每月18.9人）相近，考量新冠疫情已呈現趨緩，民眾參與尾牙活動或飲酒場合將會更加活絡，為避免酒駕憾事發生，本市警察局交通警察大隊於第4季執行「取締酒後駕車大執法」專案，並於易發生酒駕時段與路段加強執法，111年10月取締酒駕373件，較去年同期增加105件。另今（111）年3月31日施行酒駕新法，除吊扣駕照外，加重罰鍰金額及吊扣牌照，就酒駕累犯部分，公路主管機關得公布再犯者姓名、照片及違法事實。此外，為向民眾深化「酒駕零容忍、酒後宿醉不開車」等觀念，交通局與警察局交通警察大隊持續透過多元管道加強宣傳。

臺北市目前有9家合作業者提供酒後代駕服務，，民眾可多多利用這項方便又可安心的服務(圖/臺北市政府交通局提供)

交通局表示，民眾年關尾牙活動如有飲酒需求，想盡興喝酒又安全到家，可以應酬前不開車、飲酒後以代駕服務、指定駕駛、親友接送、搭乘計程車或大眾運輸工具等方式，且如有宿醉亦不勉強開車。臺北市目前有9家合作業者提供酒後代駕服務，統計今年7-9月每月服務件數約1萬6,000件，民眾可多多利用這項方便又可安心的服務，酒後代駕方式如下：

一、7-11 ibon：於7-11 ibon系統預約酒後代駕，免收系統服務費用。

二、臺北好行APP軟體：進入首頁後點選「計程車」進入「酒後代駕」服務直接點選各車隊專線叫車。

三、酒後代駕專線：手機撥打55850，巿話撥打0800-055-850。

交通局強調雖然民眾普遍已有喝酒不開車之正確認知，但仍再次呼籲民眾應有「酒駕零容忍 酒後宿醉不開車」觀念，也要留意聚會喝酒隔日的宿醉也會嚴重影響駕駛的判斷與反應能力，應避免開（騎）車，以確保交通安全。