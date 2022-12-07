全台瘋世足，詐騙車手也不例外！新北市一名擔任詐騙集團車手的李姓男子，於雙北地區大肆提領贓款，警方日前持拘票找上門，他本躲在衣櫥內想躲避警方查緝，沒想到因為貪看世足賽，手機播放球賽讓他露餡，當場被警方逮個正著。

新北市新莊警分局日前偵辦詐騙案件，利用大數據結合熱點分析，經長期蒐證鎖定李嫌，報請新北地檢署指揮偵辦，本月4日下午持拘票前往李嫌住處，應門的女子向警方誆稱「男友不在家」、「很久沒看到他」。

不過警方注意到床鋪上的手機傳來世界盃足球賽的賽事影片分析解說，又聽到房間內的衣櫥內發出聲響以及不正常的晃動，警方進入查看後，發現李嫌蜷縮在衣櫥內，想躲避警方查緝，警方立即將他逮補，訊後依詐欺罪嫌移送地檢署偵辦，並於隔日裁定收押。

新莊分局長林温柔強調，想在新北市犯案，下場就是吃牢飯。警方將全力打擊詐欺犯罪，守護民眾財產安全，同時提醒，近來詐騙手法層出不窮，民眾應時刻提高警覺，倘有疑慮，請立即撥打「165」或「110」，多一分謹慎，少一分悔恨。