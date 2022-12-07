韓國經濟成長雖遭到下修，但年底前可望知道何時能全面解禁抗疫規定，七日大盤也出現整理格局，目前在2,384.93點，跌8.23點或0.34%。同時，韓元則小升。
全球信評業者穆迪指出，韓國景氣面臨多重考驗，例如自己最大的貿易出口夥伴中國大陸經濟成長已趨緩，歐美等主要經濟體拚命升息的貨幣緊縮政策等。同時，韓國本身也存在家庭債務不斷增加，以及韓企資金流動性不足的金融問題。因此，下修韓國2023年經濟成長，從之前估值2.4%降至2%。
韓國政府七日指出，將在十二月底前決定，是否取消室內還必須戴上口罩的現行規定，目前傳出可能會在明年元月下旬全面解禁。在韓國陸續大幅鬆綁之後，當地抗疫規範中只剩下此項最令大眾關心的重要社交限制。
個股表現不一，三星電子跌0.2%，SK海力士跌1.9%，LG電子也跌6.5%。不過，大韓航空上漲3%，韓國電力公司也漲0.5%。
韓元兌一美元在1,318.6價位附近，韓元小升0.2元。
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