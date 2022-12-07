英特爾運用豐富經驗和全球影響力，集結多位英特爾總部高階主管、專家以及生態系合作夥伴，首度在台盛大舉辦「Intel Sustainability Taiwan Day」！展示晶片、平台與軟體方面針對永續發展最佳化的產品，期許透過更進一步的跨生態系合作，在整個產業中落實永續性。台灣的生態系擁有強大的能力與熱情共同推動創新，將具備永續性的解決方案拓展到全球市場，協助產業邁向可永續運算的未來，今日的活動共吸引超過600位業界人士參與。

宏碁(2353)共同營運長黃資婷表示：「宏碁在2021年宣布的Earthion計畫，與夥伴合作將永續發展倡議導入供應鏈生態系當中。包含筆電在內，宏碁已將Vero環保系列擴大至顯示器、投影機、桌上型電腦、AIO、周邊配件和其它多種產品，推動在PC使用可回收材料和環保設計的進展。」華碩永續長吳澤欣表示：「華碩長期推動以人為中心的設計思維，我們將永續作為其中一個重要的設計參數，承諾強化研發優於各項國際規範的產品，同時致力發揮影響力帶動關鍵供應商。華碩將持續尋求像英特爾具有多元及永續思維能力的夥伴，共同在循環經濟中創造更大的永續價值。」

微星(2377)所推出的桌上型遊戲電腦主機MPG Trident AS 12th能通過全球最為嚴格的能源法規，仰賴其採用的ATX 12VO 2.0桌上型電腦電源供應器規格，其擁有更高的轉換效率，能夠降低執行時的整體耗電量。

廣達(2382)電腦資深副總暨雲達科技總經理楊麒令提到：雲達科技和英特爾在永續發展相關項目均有深入合作，QoolRack是款機櫃級晶片導向（Direct-to-Chip、D2C）液體冷卻解決方案，在機櫃層級省下將近70%用於冷卻的功耗。

第4代Intel Xeon可擴充處理器內建歷代以來最多的加速器，為AI、HPC、儲存、安全和網路等工作負載，帶來絕佳的每瓦效能優勢，再加上第4代Intel Xeon可擴充處理器製造時至少使用90%可再生電力，許多甚至是採用100%可再生電力，這同時能夠削減產品實體與營運時的碳足跡，對客戶而言即是降低範疇三碳排放。