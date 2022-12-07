十銓(4967)公布11月營收5.87億元，月增17.51%、年減20.81%，2022年1~11月合併營收60.45億元，年減13.83%。年底銷售旺季，歐美聖誕黑五檔期銷售維持暢旺，大陸雙11則較過往冷靜，顯示全球局是在消費性電子仍受景氣考驗。十銓品牌出貨量維持穩定增長，在經歷了疫情以來的變化，堅持高階電競品牌與領先業界的DDR5推廣，除了讓品牌效益更加凸顯，也揭開工控/B2B業務的成長契機。

面臨高通膨、升息、俄烏戰爭及大陸封控清零政策等多方不確定性因素，各大原廠因應市場環境變化，紛紛減產及縮減資本支出，上下游仍在調整，終端也持續消化通路庫存。即便如此，十銓仍維持穩紮穩打的步調，落實資金及庫存的管理，推動品牌線上銷售、全球行銷布局的策略，持續推進工控/B2B業務，以因應目前詭譎多變的景氣局勢。

隨全球供應鏈瓶頸緩解，超額下單導致的高庫存回歸正常水位，顯示全球半導體產業仍在調節與再平衡的過程之中。十銓已完成2023年度策略發展規畫，將聚焦品牌重塑及工控/B2B業務發展，包含專利布局、行銷宣傳及技術整合等軟硬實力，預計2023年下半年隨著市場景氣回春後擴大成長動能。