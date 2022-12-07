中共中央2日在中南海召開黨外人士座談會，就今年經濟形勢和明年經濟工作聽取各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表的意見和建議。中共總書記習近平強調，明年經濟工作要堅持穩字當頭、穩中求進，全面貫徹新發展理念，更好統籌疫情防控和經濟社會發展，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，加強各類政策協調配合，大力提振市場信心，把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來，推動經濟運行整體好轉。

中共政治局前後任常委李克強、汪洋、李強、王滬寧、韓正、蔡奇、丁薛祥出席座談會。李克強受中共中央委託通報今年經濟工作情況，介紹明年經濟工作的有關考慮。

座談會上，民革中央主席萬鄂湘、民盟中央主席丁仲禮、民建中央主席郝明金、民進中央主席蔡達峰、農工黨中央主席陳竺、致公黨中央主席萬鋼、九三學社中央主席武維華、台盟中央主席蘇輝、全國工商聯主席高雲龍、無黨派人士代表朱彤先後發言。

習近平指出，過去5年極不尋常、極不平凡，經受世界變局加劇、新冠疫情衝擊和國內經濟下行等多重考驗，特別是有力應對一些國家推動經濟科技脫鉤等挑戰，保持產業鏈供應鏈基本穩定，穩住經濟大盤。堅持人民至上、生命至上，有效守護人民生命安全和身體健康。中國經濟年均增長5％以上，好於全球平均水準。