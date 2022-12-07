台南市中西區知名大廟西羅殿的天公爐，11月27日清晨被人埋入生雞腿。經廟方報警追查後，警方循線查出台中市30歲呂姓男子涉案，並於本月2日前往台中找到呂男，詢問後依刑法公然侮辱壇廟罪嫌函送台南地檢署偵辦。據了解，呂男疑有情緒障礙，說話顛三倒四，還說如此做只是為了還願。

廟方得知警方破案，今天上午也前往市警二分局長樂派出所致謝。警方則表示，呂男的行為涉嫌違反刑法246條，對於壇廟、寺觀、教堂、墳墓或公眾紀念處所公然侮辱者，可處6月以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。

據了解，西羅殿管委會於11月29日清理天公爐時，發現被人偷埋生雞腿，經調閱監視器畫面後，發現11月27日清晨近2點多，有1名留長髮的不明男子，在廟前的天公爐埋入1支生雞腿，並噴灑疑似米酒的液體，除報警處理外，也在官網公布監視器畫面搜人。

民俗專家廖大乙認為，從民俗的角度來看，在香爐埋入生雞腿，屬於「降符」的一種，主要的用意是「破壞神威」，加上噴灑米酒更是「加催術」，加速降頭術的威力，幸好「降符」不能見天，一旦被發現挖出見天後，就會破功，對自身也會有強大的反噬效果。